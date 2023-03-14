Розмінування територій, транспортування поранених, виконання бойових задач на передовій. Для дронів, що розробили львівські науковці, технологи та інженери, здається, не існує неможливого. Винахідники переконані: їхні безпілотники неодмінно стануть у нагоді нашим бійцям на фронті та пришвидшить перемогу. Новітні машини у дії - бачила Христина Гашенко.

Машину вагою майже 90 кілограмів розробники тестують на майданчику, який всипано будівельним сміттям. Хочуть розуміти, як буде поводитися цей наземний дрон на бездоріжжі.

Андрій Мельник, інженер у галузі радіоелектроніки:

Як ви бачите, як це правильно відповісти, або залишках будівлі, це, що відбувається, то він проїжджає досить впевнено і досить маневрено, а для такої дороги як буде поле для нього це взагалі дуже просто.

Оператор керує гусеничним навантажувачем за допомогою пульта. Завдяки вмовнованій відеокамері, шлях, який долає машина, - відображаються на екрані комп'ютера.

Раптом цегляного насипу під час тестувань не витримує одна з гусениць. Та це не біда, кажуть розробники.

Андрій Мельник, інженер у галузі радіоелектроніки:

Тут ще немає автоматичної системи натяжки, яка буде реалізована у самий короткий час. Воно не дасть можливості злітати більше самі гусениці.

Кілька хвилин роботи - і машина знову на ходу.

Машина здатна пройти без підзарядки до 12-ти кілометрів. Відстань, із якої можна отримати відеосигнал, - удвічі менша. Та це не складно виправити, якщо відправити спостерігати за навантажувачем повітряний дрон.

Якщо стоїть завдання - вивезти з поля бою пораненого, до машини прикріплюють спеціальну платформу. Тоді вона зможе перевезти вантаж до 200-сот кілограмів. А ще цей розумний агрегат може допомогти з розмінуванням територій.

Ось він легенько рухається, тобто ми зараз розрахувались на зовсім легкі режим мінімальний.

Орест Канич, співрозробник наземного дрона:

Він може знищити протипіхотну міну, щоб знищити танкову, він ще за слабо має нагрузку треба і коромисло йому продовжити, але піхотну на ньому спрацює тобто вважаємо піхоту після нього пропустити можна.

Собівартість такого дрону - близько 25-ти тисяч доларів. Усі гроші, витрачені на виробництво, - волонтерські внески.

Роман Зінько, автор розробки наземного дрона:

Відповідно створювати дуже дорогу машину не потрібно. Їхня робота ну 2-3 виїзди їх або мінометами знищить ну їх реальне життя є недовготривалим. Зараз працюємо над тим, щоб ціна дещо впала. Все залежить від серійності. 10 - 15 машин ціна буде вже 15 тисяч.

Свій наземний дрон розробники мають намір представити японським та європейським організаціям, що займаються гуманітарним розміновуванням по всьому світу. Але спочатку ще треба провести певні тестування.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Більш серйозне випробування цей гусеничний кун пройде уже через 2 тижні, на полігоні. Там машина розміновутиме поля.

А цей наземний дрон здатен не лише розміновувати поля, а й навпаки - підкладати ворогу вибуховий подарунок.

Євген Чорний, розробник наземних дронів:

В ньому є відсік, який можна встановити протитанковими міну або якусь іншу вибухівку і доставити в потрібне місце, дистанційно керуючи центром.

Запас ходу цієї машини - до 10-ти кілометрів. Завдяки особливій конструкції ходової частини - цей камікадзе також не боїться бездоріжжя.

Євген Чорний, розробник наземних дронів:

Кожне колесо працює окремо, в кожному колесі є свій електромотор, який керується незалежним і це забезпечує якраз високу прохідність, ну і плюс підвіска, яка знову ж таки незалежна. Дозволяє долати такий рельєф, які аналоги, які зараз використовуються, неспроможні долати.

Ця машина вже пройшла всі необхідні тестування. Попереду - бойові випробування. І - можна відправляти на фронт.