Президент росії володимир путін в Улан-Уде відвідав авіаційний завод і зустрівся з його колективом. Він вкотре розповів робітникам через що почав вторгнення в Україну. Зокерма заявив, що росія не може покинути російськомовне населення і бореться за "русский мир" в Україні.

Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы - многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда - я с ними встречался - они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они - это часть нас, как же их можно бросить?

путін стверджує, що росія вісім років намагалася мирно вирішити проблему Донбасу, але її обманювали, "водили за ніс".

Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят...

За словами путіна, росія у відносинах з Україною спиралася на тих, хто вважав себе частиною "русского мира". Він зазначив, що вони компактно мешкають на півдні на південному сході України.

Мы же опирались не просто на русскоязычное население. Там вся страна русскоязычная, по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались.

путін лякає росіян, що у противника одне завдання - розгойдати росію, "розтягти по шматках".

Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми - десяти лет, все, что происходит, - это не просто улучшение какого-то геополитического положения... Для нас это борьба за существование самой российской государственности...

Насамкінець путін знову спробував пожартувати, щоб бути "ближче до народу".