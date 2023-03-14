Оборонна операція у Бахмуті має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після засідання Ставки верховного головнокомандувача 14 березня, на якому було одностайно вирішено продовжувати захист міста Бахмута.

Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!

Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.

Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.