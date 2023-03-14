"ЗСУ продовжать утримувати Бахмут": Зеленський провів Ставку [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.
Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті.
Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут.
Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.
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