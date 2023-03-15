Речник Пентагону бригадного генерала Пет Райдер заявив про те, що на Україну навесні та влітку чекають важкі бої. Проте США та партнери будуть забезпечувати підтримку, зокрема у питанні постачання боєприпасів.

Про це він сказав під час брифінгу.

Я вважаю, що також важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми входимо до... весни і літа.

Генерал також відповів на питання журналістів щодо дефіциту снарядів в Україні і серйозність цієї проблеми. За словами Райдера, військова допомога Україні перебуває в центрі уваги, особливо питання постачання снарядів.

Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України, будь-то боєприпаси, ППО, бронетехніка. Завтрашня дискусія стане ще однією можливістю зібрати разом міжнародне співтовариство, щоб зосередитися на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси. І знову ж таки, це залишатиметься в центрі нашої уваги.

Він додав, що США зосередяться на роботі з партнерами та Україною, щоб забезпечити українські війська боєприпасами та доставити їх на передову якнайшвидше.