"Україна може отримати МіГ-29 від декількох країн" - речник уряду Польщі [ Редагувати ]
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив про те, що Польща отримала від декількох країн позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Bloomberg.
Він зазначив, що питання надання Україні радянських винищувачів МіГ-29 обговорюється декількома країнами. Польща теж готова ухвалити позитивне рішення у координації з іншими партнерами.
За його словами, Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.
Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок.
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