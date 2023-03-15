Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив про те, що Польща отримала від декількох країн позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що питання надання Україні радянських винищувачів МіГ-29 обговорюється декількома країнами. Польща теж готова ухвалити позитивне рішення у координації з іншими партнерами.

За його словами, Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.