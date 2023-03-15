"Це сигнал путіна Заходу": Данілов про збиття безпілотника США [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що інцидент зі збиття американського безпілотника в Чорному морі, є сигналом російського президента володимира путіна Заходу. Диктатор готовий підвищувати ставки. Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.
Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, - це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк - постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.
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