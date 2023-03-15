Вісім сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США звернулися до Пентагону з вимогою розглянути можливість передачі винищувачів F-16 Збройним силам України. На їхню думку, отримання винищувачів дозволить Україні змінити правила гри на полі бою. Про це повідомляють газета Politico та телеканал Fox News.

Як випливає з листа, сенатори вимагають до кінця тижня надати оцінку факторів, які необхідні для передачі F-16 Києву, від голови Міноборони США Ллойда Остіна.

Серед цих факторів наголошується на оцінці впливу поставок винищувачів на розвиток ситуації на полі бою, терміну навчання льотчиків ЗСУ, зацікавленість України в отриманні F-16 відносно іншої зброї. Сенатори також попросили оцінити спосіб постачання винищувачів: з запасів армії США або одразу після виробництва.

Раніше президент США Джо Байден відмовився передавати Україні F-16 Україні. Його помічник Джейк Салліван називав передачу винищувачів питанням довгострокової перспективи.

5 березня телеканал NBC повідомив, що два українські пілоти прибули до США для оцінки навичок. За інформацією CNN, американські військові перевіряють пілотів ЗСУ, щоб зрозуміти, скільки часу знадобиться для їхнього навчання управлінню F-16. Коментуючи інформацію ЗМІ, у Білому домі заявили, що готують українських льотчиків до використання американських ракет на винищувачах МіГ.

Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.