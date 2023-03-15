Вісім американським сенаторів закликали Пентагон передати Україні винищувачі F-16 [ Редагувати ]
Вісім сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США звернулися до Пентагону з вимогою розглянути можливість передачі винищувачів F-16 Збройним силам України. На їхню думку, отримання винищувачів дозволить Україні змінити правила гри на полі бою. Про це повідомляють газета Politico та телеканал Fox News.
Як випливає з листа, сенатори вимагають до кінця тижня надати оцінку факторів, які необхідні для передачі F-16 Києву, від голови Міноборони США Ллойда Остіна.
Серед цих факторів наголошується на оцінці впливу поставок винищувачів на розвиток ситуації на полі бою, терміну навчання льотчиків ЗСУ, зацікавленість України в отриманні F-16 відносно іншої зброї. Сенатори також попросили оцінити спосіб постачання винищувачів: з запасів армії США або одразу після виробництва.
Раніше президент США Джо Байден відмовився передавати Україні F-16 Україні. Його помічник Джейк Салліван називав передачу винищувачів питанням довгострокової перспективи.
5 березня телеканал NBC повідомив, що два українські пілоти прибули до США для оцінки навичок. За інформацією CNN, американські військові перевіряють пілотів ЗСУ, щоб зрозуміти, скільки часу знадобиться для їхнього навчання управлінню F-16. Коментуючи інформацію ЗМІ, у Білому домі заявили, що готують українських льотчиків до використання американських ракет на винищувачах МіГ.
Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.
Німеччина та Велика Британія поки що виключають постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
по темі
Країни-союзниці розглядає варіанти постачання Україні винищувачів-бомбардувальників четвертого та п'ятого поколінь. Про це в інтерв'ю газеті The Washington Post заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд
Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-10") заявив міністр оборони США Ллойд Остін
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що інцидент зі збиття американського безпілотника в Чорному морі, є сигналом російського президента володимира путіна Заходу
Західні винищувачі навряд чи будуть поставлені Києву найближчим часом. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Bild am Sonntag
Настав час ухвалити рішення про відправлення винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, влада Польщі вже підтримала цю ініціативу