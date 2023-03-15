Інфляція в Аргентині перевищила 100% на рік [ Редагувати ]
Інфляція в Аргентині досягла найвищого рівня за останні три десятиліття, перевищивши 100% у річному вираженні вперше з 1991 року, повідомляє Financial Times з посиланням на дані Національного інституту статистики та перепису (INDEC).
У лютому 2023 року інфляція в Аргентині прискорилася на 6,6%, а сумарні показники за перші два місяці 2023 року свідчать про зростання вартості товарів на 13,1%.
За 12 місяців інфляція в Аргентині досягла 102,5%, перевищивши рівень 1991 року, коли вона становила 102,4%, пише місцеве видання Ambito.
Зараз в Аргентині прийнято державну програму контролю цін, у країні заморожено ціни на 1700 товарів. Однак вона не вплинула на ситуацію принципово - за даними Ambito, за минулий місяць продукти харчування в Аргентині подорожчали майже на 10%.
В Аргентині триває рецесія. Аналітики прогнозують, що у 2023 році економіка країни скоротиться на 3%.
Нагадаємо, у травні 2020 року в Аргентині оголосили дев'ятий суверенний дефолт.
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