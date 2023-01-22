Бразилія та Аргентина на цьому тижні можуть оголосити про запуск роботи зі створення спільної валюти. Про це повідомила Financial Times з посиланням на чиновників, знайомих із питанням.

Нову валюту пропонується назвати "sur" ("південь" з іспанської), вона буде спрямована на те, щоб знизити залежність економік двох країн від американського долара. За даними FT, приєднатись до проекту запросять інші латиноамериканські країни.

"Буде... рішення почати вивчати параметри, необхідні для єдиної валюти", - повідомив FT міністр економіки Аргентини Серджіо Масса.

За його словами, на першому етапі країни вивчатимуть механізми торгової інтеграції. Масса додав, що робота над проектом триватиме багато років. Він нагадав, що на створення та запуск в обіг євро у Євросоюзу пішло 35 років.

За оцінками FT, у разі запуску нової валюти на всій території Південної Америки на неї припадатиме 5% світового ВВП. На євро, який є найбільшим валютним союзом у світі, припадає майже 14% світового ВВП, зазначає видання. Окрім ЄС, спільну валюту використовують деякі країни Африки (африканський франк) та країни Карибського басейну (східнокарибський долар), однак на їхню частку припадає мізерна частка світового ВВП.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Хорватія перейшла на євро та вступила до Шенгенської зони.