Власти Аргентины пропустили выплату внешнего долга в 500 миллионов долларов и в стране объявили дефолт.

Об этом сообщает AFP.

По информации, Аргентина продолжает вести переговоры о реструктуризации долга.

"Мы не платим, но переговоры продолжаются", - отмечается в сообщении.

Известно, что нынешний дефолт является девятым в истории страны. Самая масштабная неплатежеспособнобность была зафиксирована в Аргентине в 2001 году и привела к массовым протестам и народным бунтам.

Ранее мы писали, что глава МВФ своим визитом вызвал массовые протесты в Аргентине. Граждане боялись, что выделение кредита приведет к сокращению соцвыплат.