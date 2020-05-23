Не выплатили долг: в Аргентине обьявили дефолт [ Редактировать ]
Власти Аргентины пропустили выплату внешнего долга в 500 миллионов долларов и в стране объявили дефолт.
Об этом сообщает AFP.
По информации, Аргентина продолжает вести переговоры о реструктуризации долга.
"Мы не платим, но переговоры продолжаются", - отмечается в сообщении.
Известно, что нынешний дефолт является девятым в истории страны. Самая масштабная неплатежеспособнобность была зафиксирована в Аргентине в 2001 году и привела к массовым протестам и народным бунтам.
Ранее мы писали, что глава МВФ своим визитом вызвал массовые протесты в Аргентине. Граждане боялись, что выделение кредита приведет к сокращению соцвыплат.
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