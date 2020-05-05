Министр экономики Аргентины Мартин Гусман предложил правительству страны рассмотреть возможность дефолта - девятого в истории Аргентины и третьего за последние 20 лет. По его словам, дефолт может быть объявлен, если международные кредиторы не согласятся на смягчение условий выплаты долгов. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

В середине апреля правительство Аргентины предложило частным кредиторам, долг страны перед которыми превышает $65 млрд, план его реструктуризации. Он предполагает замораживание выплат на следующие три года, продление сроков погашения до 2030-х годов, списание 62% по долгу ($37,9 млрд) и 5,4% ($3,6 млрд) основной суммы задолженности. Предложение действительно до 8 мая, а срок очередной выплаты процентов по долгам наступит 22 мая.

Основные частные кредиторы Аргентины, среди которых инвестиционные фонды BlackRock, Fidelity и T Rowe, уже отклонили такой план реструктуризации и сделали встречное предложение. Власти его также отвергли, поскольку оно приведет к еще одному долговому кризису в будущем. Кредиторы не предложили такого "ослабления, которое необходимо Аргентине для восстановления устойчивости в отношении задолженности".

Министр финансов Аргентины заявил Financial Times, что дефолт не является слишком дорогой ценой для страны, поскольку "каждый из путей связан с компромиссами и уступками".

Напомним, что раньше президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сотрудничество Украины с МВФ и заверил ,что Украина не допустит дефолта.