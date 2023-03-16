Скільки носіїв "Калібрів" рф тримає у Чорному морі [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 16 березня, окупанти вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляється у Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Ситуація у морі без змін - 4 ракетоносія ворога продовжують чатувати.
Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено.
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