"Не пробачимо жодної зруйнованої долі": Зеленський про авіаудар рф по драмтеатру у Маріуполі [ Редагувати ]
У четвер, 16 березня президент України Володимир Зеленський зробив заяву у зв'язку з річницею авіаудару рф по драмтеатру у Маріуполі.
Рік тому росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей.
"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу", - додав презмдент.
Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор.
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