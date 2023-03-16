Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та головою Китаю Сі Цзіньпіном були б корисною справою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ми думаємо, що було б добре, якби вони (Зеленський і Сі Цзіньпін, - ред.) поговорили", - заявив він, наголосивши, що США підтримують і підтримуватимуть такі контакти.

При цьому Кірбі застеріг Китай від сприяння припиненню вогню в Україні, сказавши, що це посилить російську агресію.