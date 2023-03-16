Білий дім про можливі переговори Зеленського та глави Китаю: були б корисні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та головою Китаю Сі Цзіньпіном були б корисною справою.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
"Ми думаємо, що було б добре, якби вони (Зеленський і Сі Цзіньпін, - ред.) поговорили", - заявив він, наголосивши, що США підтримують і підтримуватимуть такі контакти.
При цьому Кірбі застеріг Китай від сприяння припиненню вогню в Україні, сказавши, що це посилить російську агресію.
по темі
У Китаї розкритикували Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням. Пекін вважає, що це нібито "розпалює вогонь" війни
Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки
Американські чиновники закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна організувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським
Сполучені Штати забезпечать Україну всім необхідним для захисту від російських ракетних ударів
Лідер КНР Сі Цзіньпін стежить за війною росії проти України на тлі своїх планів щодо Тайваню. Він є найпильнішим спостерігачем