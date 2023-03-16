Санкційний кулак США - у дії. У Вашингтоні вирішили частіше "бити" санкціями тих осіб і організації, які допомагають росіянам із "чорних списків" обходити обмеження. Таку заяву розповсюдила група "Клепто-кепчюр", команда мисливців за російськими корупційними грошима.

Відтепер в пріоритеті - пошук і ліквідація "шпаринок" у законах, що дозволяли близьким до кремля олігархам використовувати підставні компанії. А ще - їхню конфісковану власність почнуть продавати. Докладніше - у матеріалі нашого спецкора у США, Дмитра Анопченко.

Станом на сьогодні проти росії вже запроваджено найбільшу кількість санкцій в історії. Відома навіть точна кількість: 11 тисяч 458 обмежень. Як проти держави в цілому, так і щодо близьких до кремля бізнесменів. І попри всі намагання москви гучно заявляти, що, мовляв, "переживемо, санкції неефективні", у Сполучених Штатах вважають їх найбільш ефективним способом змусити росію не просто заплатити за цю війну, але і зупинити її.

Воллі Адеємо, заступник міністра фінансів США:

Це важливо з політичної точки зору, щоб продемонструвати політичну ізоляцію росії, оскільки вони порушили суверенітет України, і з економічної точки зору, оскільки це дало нам ще більше важелів впливу проти росії. Чудовий приклад. Одне з перших, що ми зробили - заморозили резерви російського центрального банку. І самі б ми не змогли, тому що після того, як росія анексувала крим і з'явилися перші санкції, москва перевела активи свого Центробанку зі Сполучених Штатів і перемістила їх до Європи, Японії, Великої Британії, інших країн. І у москві просто не очікували, що ці країни теж приєднаються до коаліції на чолі зі штатами та заморозять ці гроші.

Фінансові, торгові та особисті санкції за рік повномасштабної війни запровадили вже понад 40 країн! Від Південної Кореї чи Швейцарії - до Албанії. Тож, це не тільки ЄС і Штати! Знайшли та взяли під арешт яхти й нерухомість багатих росіян, держбанки рф відрізані від світової фінансової системи, москві заборонили продавати обладнання, технології та предмети розкоші. На її нафту запровадили цінові обмеження… У сучасній історії не було настільки серйозного впливу. І у Вашингтоні вважають всі ці рестрикції сингалом для інших, того ж Китаю - що станеться, якщо будь-яка країна раптом вирішить "грати не за правилами" і піти на агресію, таку ж, як москва здійснила в Україні.

Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів США:

Що ми робимо - це даємо зрозуміти кожній країні: ви не можете порушувати суверенітет іншої держави, а потім все також насолоджуватися економічними благами. Не можна водночас і бути учасником світового порядку, і одночасно порушувати права суверенної країни. І тому ми перекрили росіянам доступ до величезної частини світової економіки. Ми всі взаємопов'язані, але це порядок, заснований на правилах, створених після Другої світової. Росія їх порушила? То ж не повинні мати можливість заробляти у міжнародній системі, яка дозволяє їхній економіці розвиватися.

Утім, чому тоді гроші на війну у кремля не закінчуються? Адже із самого початку ідея була - поставити путіна перед вибором: далі витрачати мільярди на бойові дій на українському фронті, але втратити економіку (а отже і підтримку всередині своєї країни) - чи в умовах жорстких санкцій переадресувати фінансові потоки, аби стримати падіння рівня життя росіян. А це означає, що москва вимушена була б йти на компроміси, згортати війну. Бо на дві цілі одразу коштів не буде. Частково це вже відбувається, просто "запас міцності" росії прорахувати було складно - і Заходу, і їй самій.

Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів США:

До початку вторгнення росія була одним із головних постачальників зброї у світі. А сьогодні не може виробляти достатньо озброєнь, щоб задовольнити власні потреби! Не кажучи вже про те, щоб щоб передавати країнам, які покладалися на неї в минулому. Це тепер реальність, що росія покладається на країни, які відрізані від міжнародної фінансової системи. А ми тоді робимо уроки із того, як працюють санкції, і використовуємо їх, щоб покарати і ці країни. Ну от наприклад - є виробництво в Ірані… Ми вжили заходів, щоб розірвати ланцюжки поставок, які мають вирішальне значення для виробництва.

І новий акцент, який з'являється зараз - бити санкціями вже навіть не по росії, а по тим країнам, компаніям, бізнесу, який дає москві можливість обходити чи навіть пом'якшувати обмеження.

- Наш меседж країнам, які не підпали під санкції, тим, хто може відігравати певну роль в обході рестрикцій, є простим. Ви вважаєте, що у ваших інтересах залишатися із росією, економіка якої порівняно невелика порівняно з економіками тих, хто у нашій коаліції? Ми вам даємо вибір - надавати матеріальну підтримку росії - чи продовжувати вести справи з усіма нами. Ви більше не можете продовжувати робити те й інше.

Цей вибір зараз все жорсткіше постає перед Китаєм, який не може відмовитися від американського ринку, не кажучи вже - втратити світовий. А станом на зараз - з'ясували у Мінфіні США - відбувалося постачання товарів москві через Китай (включаючи Гонконг та Макао), Вірменію, Туреччину, Узбекистан та інші близькі до росії країни. Були факти використання підставних компаній для проведення банківських міжнародних переказів; небажання покупців надавати дані про кінцеве використання продукту - і це напряму свідчить, що цей посередник діє в інтересах рф.

Відстежуватимуть зараз навіть випадки, коли є різниця між IP-адресою клієнта - та країною, де за його словами він веде бізнес. Тобто пріоритетом зараз стає не запровадження нових обмежень, а значне посилення тих, які вже з'явилися за цей рік.

- Наша мета, все, що ми робимо - переслідувати друзів путіна і еліти, які допомагають утримувати особисті статки путіна. У нього немає особистого банківського рахунку, вся російська економіка - його рахунок. І запроваджуючи обмеження проти економіки, обмежуючи еліти, які його оточують, ми б'ємо і по його особистому багатству. І частина нашої стратегії - обмежити здатність росії і далі здійснювати військові злочини. Через санкційні удари по їхньому ВПК, чи переслідуючи групу "Вагнера". І наша ціль - за допомогою цих інструментів притягнути росію до відповідальності за злочини проти людства, які вона вчинила в Україні.