Епіфаній зустрівся з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим [ Редагувати ]
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з командувачем Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.
Під час спілкування йшлося про відбиття триваючого повномасштабного російського нападу та непересічну роль капеланів у війську.
Також предстоятель Православної Церкви України подякував захисникам Батьківщини за їхнє жертовне служіння, побажав наснаги й стійкості духу та закликав на них Боже благословення.
Окрім того, Його Блаженство вручив військовому капелану Командування Об’єднаних Сил ЗС України підполковнику Борису Кутовому мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.
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