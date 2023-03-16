Через те, що з назви прізвище російського композитора досі не прибрали, дехто з освітян навіть звільнився.

Залишити чи прибрати? У Національній музичній академії імені Чайковського розгорівся скандал через назву. Частина студентів та викладачів вимагають видалити прізвище російського композитора. Яна Танчак чула "за і проти".

На сходах Національної музичної академії імені Чайковського - кілька десятків студентів з плакатами в руках. Вони вимагають прибрати з назви навчального закладу прізвище російського компрозитора.

Юлія, студентка Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Це презентація саме російської культури, не української - хто б що не казав. Нас не чують, соромно, що нам ще щось приходиться доводити.

Моріс, студентка Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Це російських бренд - поширений і створений росією, радянською владою і зараз ми носимо як пострадянське, постімперське тавро, яке треба прибрати і дистанціюватися в культурному плані від росії.

Андрій, студент Національної музичної академії їм. Чайковського:

От в москві точно не українського композитора консерваторія, і у нас - це клон просто якийсь. Це сумно, за це соромно. - Як би ви хотіли, щоб називався ваш заклад? – Звісно, це має бути український композитор, на мою думку, Лятошинський.

Разом зі студентами протестують і викладачі.

Анна Гадецька, викладач Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Ми не хочемо бути сателітами росії - це ознаки колонізації, якої ми врешті маємо позбутися. Офіційно на останніх загальних зборах, на яких ми обговорювали це - затвердили таку позицію, що це не на часі. Тобто зараз не той час, але насправді звісно, що причини інші. Серед інших звучить питання вже відкрито, що бренд Чайковського - це бренд, привабливий для китайських студентів.

Через те, що з назви прізвище російського композитора досі не прибрали, дехто з освітян навіть звільнився. Серед них - професорка, викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова. Вона навчалася в академії, і пропрацювала в ній понад 20 років.

Олена Корчова, колишній викладач Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Рік тому я в своєму відкритому листі висловила переконання в тому, що заклад не може існувати під цим брендом під час війни, що це є неприйнятно, що це є аморально. Я, прочекавши рік, проборовшись рік, не знайшла для себе іншої можливості, якось остаточно зазначити свою позицію, я прийняла рішення піти - я пішла.

Петро Чайковський народився та помер в росії. Мав українське, російське, французьке та австрійське походження. В деяких його творах можна почути українські мотиви. Друга симфонія складена саме з них. Називається "Малоросійська". Також Чайковський написав оперу "Мазепа" на мотиви пушкінської "Полтави", і оперу "Черевички" за мотивами українських оповідань Миколи Гоголя. Але сам Чайковський вважав себе російським композитором і "корінною російською людиною". В Києві був лише двічі.

Викладачі та студенти розповідають - жодного зв'язку Чайковського із заснуванням столичної консерваторії не має. Київську консерваторію створили в 1863 році, а Ім'я Петра Чайковського вона отримала за радянських часів. В світі існує дві консерваторії, які названі на честь Чайковського - в Києві та в москві. Щоб змінити назву, потрібно більшість голосів трудового колективу. І ця більшість - проти того, щоб з назви прибирали прізвище російського композитора, розповідає керівництво навчального закладу.

Віктор Бондарчук, проректор з навчальної роботи Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Більшості голосів конференції трудового колективу було ухвалено, що це питання вимагає вивчення, дослідження,обʼєктивного дослідження, суспільного обговорення, громадського обговорення, наведення певних висновків як вітчизняних, та міжнародних експертів. На сьогодні складено план заходів щодо цього питання. Ми надіслали офіційні запити до різних інституцій для того, щоб отримати відповідну оцінку цій ситуації. Коли будуть отримані всі відповіді, коли буде сформована обʼєктивна думка, ці результати будуть доведені до студентства, до колективу і знову по процедурі має конференція трудового колективу прийняти рішення щодо вирішення цього питання.

В навчальному закладі визнають: прізвище Чайковський приваблює іноземних студентів.

Віктор Бондарчук, проректор з навчальної роботи Національної музичної академії України їм. Чайковського:

Я скажу, що імʼя Чайковського відіграє велику роль в тому, що до нас приїжджають іноземні студенти, але наголошує ще раз на тому, що не Чайковський навчає іноземних студентів, а навчають наші кваліфіковані викладачі. І ми, як гарант освітньої діяльності, маємо забезпечити повністю підготовку здобувачів освіті, набуття ними фахових компентентостей, які будуть представлять фаховість академії в усьому світі.

Після повномаштабного вторгнення в академії підкорегували навчальну програму - максимально вилучили вивчення російської классики на кафедрі світової музики. Навчальний репертурах не змінювали, але на загал твори російських компрозиторів грати припинили, запевняють в академії.

Те, що Чайковський - бренд росії, сумнівів немає. путін неодноразово називав його своїм улюбленим композитором. А восени минулого року російський диктатор затвердив "Концепцією гуманітарної політики російської федерації за кордоном", в якій одним з офіційних символів росії та російської культури визнали композитора Петра Чайковського.