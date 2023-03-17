Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію 20-22 березня. Він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляється в заяві кремлі.

"Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", - йдеться в анонсі.

У Кремлі заявляють, що Сі Цзіньпін у Москві підпише з Путіним низку важливих двосторонніх документів, а також відбудеться "обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені".