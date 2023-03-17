У кремлі назвали дату візиту Сі Цзіньпіна до москви [ Редагувати ]
Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію 20-22 березня. Він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляється в заяві кремлі.
"Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", - йдеться в анонсі.
У Кремлі заявляють, що Сі Цзіньпін у Москві підпише з Путіним низку важливих двосторонніх документів, а також відбудеться "обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені".
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