У низці областей оголосили повітряну тривогу [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В Україні зранку 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів майже половини областей.
Повітряну тривогу після 9:20 оголосили на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей.
Моніторингові групи не фіксують активність ворожої авіації, проте попереджають про загрозу запуску ракет з балістичною траєкторією польоту.
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