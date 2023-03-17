Словаччина схвалила передачу винищувачів МіГ-29 Україні [ Редагувати ]
Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також ЗРК "Куб". Про це повідомляє словацьке видання "Рravda".
Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер заявив:
Уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду і прийняв рішення про безоплатну передачу Україні МіГ-29 і ЗРК "Куб".
За його словами, рішення було прийнято "в конституційно чистій формі", президент Зузана Чапутова також про нього поінформована.
Винищувачі повинні використовуватися для захисту та забезпечення протиповітряної оборони, а не для нападу.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що переговори про передачу літаків велися більше як пів року. Зрештою, Словаччина відправить в Україну 13 МіГ-29 і частину системи "Куб".
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