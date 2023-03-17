Київська міська військова адміністрація постійно працює над тим, щоб покращувати життя киян. Тож зараз розглядається питання зміни комендантської години.

Зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно з робочим варіантом, найімовірніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

"Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи. Київською міською військовою адміністрацією буде враховано усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо", - прокоментували у відомстві.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив:

Але в сотий, в тисячний раз усім нагадаю - Війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя. Наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.