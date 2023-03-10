Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливості посилення оборони в Бахмуті [ Редагувати ]
Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація навколо Бахмута.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач (Валерій Залужний - ред.), командувачі напрямків доповідали про ситуацію на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів", - розповів голова держави.
Також він додав, що на Ставці було обговорено посилення захисту Херсона і громад Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей.
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