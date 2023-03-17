ДТЕК продовжує "собачитися" з одеським житловим комплексом "Малинки" замість вирішення питання [ Редагувати ]
Після виступу мешканців комплексу "Малинки", які вже кілька років чекають на офіційне підключення свого будинку до мереж, у ДТЕК виступили із заявами, що підключення гальмується лише з вини забудовника. Про це повідомляє Оdesa.Online.
На це відразу відреагувала керуюча компанія житлового комплексу, пред’явивши акт тристоронньої комісії, що доводить виконання всіх технічних умов зі свого боку та сторони забудовника.
Тепер мешканці побоюються, що в ДТЕК просто «відріжуть» будинок і відсічуть все обладнання, щоб саме їхня версія залишилася єдино вірною. Мешканці чергують біля точки підключення, щоб не допустити самоуправства з боку ДТЕК.
Нагадаємо, конфлікт спалахнув після того, як у ЖК "Малинки" вирішили зобов’язати монополіста виконати підключення безкоштовно та повернути всі сплачені за нього раніше гроші. Відповідний законний шлях підтвердив регулятор НКРЕКП.
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