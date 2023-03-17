"Історія твориться": світові лідери щодо видачі ордеру на арешт путіна [ Редагувати ]
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Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є історичною подією і створенням нових прецедентів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.
"Історія твориться. Ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей створює нові прецеденти. Але історія закінчиться тільки тоді, коли всі воєнні злочини і злочин агресії будуть розслідувані, а винні засуджені", - заявив він.
"Це лише початок процесу притягнення росії та її лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони скоїли в Україні. Безкарності бути не може", - сказав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
"Жодної безкарності для тих, хто порушує міжнародне право", - зазначає міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
"Це історичний сигнал: усі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Російський режим буде притягнуто до відповідальності", - сказала прем'єр Естонії Кая Каллас.
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