Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є історичною подією і створенням нових прецедентів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Історія твориться. Ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей створює нові прецеденти. Але історія закінчиться тільки тоді, коли всі воєнні злочини і злочин агресії будуть розслідувані, а винні засуджені", - заявив він.

"Це лише початок процесу притягнення росії та її лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони скоїли в Україні. Безкарності бути не може", - сказав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

"Жодної безкарності для тих, хто порушує міжнародне право", - зазначає міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.