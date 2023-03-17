Що не можна робити у Поминальну суботу: основні заборони 18 березня [ Редагувати ]
На 18 березня у християн східного обряду випадає Поминальна субота. Це вже третя така субота Великого посту.
Загалом у 2023 році дев'ять Поминальних субот, у ці дні прийнято поминати покійних родичів, друзів та близьких. 25 березня випадає Поминальна субота третього тижня посту.
Головні заборони у Поминальну суботу
- У Поминальну суботу не можна лаятися, сваритися та конфліктувати.
- Також не можна влаштовувати та відвідувати розважальні заходи.
- Під великою забороною - вживання алкоголю.
- У цей день краще відмовитись від домашньої роботи, її потрібно зробити заздалегідь або ж перенести.
- Також у цей день не можна згадувати покійних погано. Якщо сказати хорошого нічого, то краще промовчати.
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