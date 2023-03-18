путін явно скоїв воєнні злочини - Байден [ Редагувати ]
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора володимира путіна через воєнні злочини.
Про це передає The New York Times.
"Я думаю, що це виправдано", - сказав американський лідер у спілкуванні з журналістами у Білому домі, коментуючи рішення суду Гааги.
Байден також зазначив, що МКС не визнаний Штатами, проте ордер "є дуже сильним аргументом".
"путін явно скоїв воєнні злочини", - заявив Байден.
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