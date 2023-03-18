У селі Товмачик Івано-Франківської області зіткнулися два автобуси, щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє ДСНС.

18 березня о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Товмачик Коломийського району трапилась ДТП, за участі мікроавтобуса "Volkswagen LT" та автобуса "Еталон".

До місця аварії виїхали пожежно-рятувальні підрозділи на спеціальних автомобілях. За попередньою інформацією, 1 особа загинула (пасажирка "Фольксваген"), станом на 11:00 - до лікувальних закладів госпіталізовано 18 осіб. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Водія мікроавтобуса рятувальникам довелося деблокувати.

Поліцейські встановили, що 56-річний водій автобуса "Еталон", сполученням "Коломия - Мукачево", рухаючись автодорогою Т-09-05, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом "Volkswagen LT", який курсує за маршрутом "Ланчин - Коломия".