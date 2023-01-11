В Івано-Франківській області повідомляють про можливі вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У середу, 11 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватись.
Про це повідомляє голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
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