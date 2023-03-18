Із закликами допомогти Збройним силам винищувачами Україна звертається до світової спільноти вже давно.

Авіаційний кулак. Україна найближчими днями отримає від Польщі перші чотири літаки МіГ-29. Слідом за Варшавою, авіаційну допомогу нашій державі готова надати Словаччина. Там також ухвалили рішення про передачу 13-ти винищувачів. Хто ще може надати нам "крила"? І як наявність авіації може змінити хід війни? Розкаже Анна Басова.

Володимир Зеленський, президент України:

У Великій Британії король - пілот військово-повітряних сил. В Україні кожен військовий пілот - король. Я звертаюся до вас і цілого світу: бойові літаки для України - це крила для і заради свободи.

Із закликами допомогти Збройним силам винищувачами Україна звертається до світової спільноти вже давно. Після численних зустрічей із союзниками з Великої Британії та Євросоюзу президент Володимир Зеленський заявив - хорошим новинам бути. Та всупереч масовим сподіванням попередній Рамштайн-9 завершився без очікуваного рішення. Скресла крига за півтора місяця.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Буквально найближчими днями ми передамо Україні 4 літаки у повністю робочому стані. Решта готуються, обслуговуються та передаватимуться поступово.

Польща стала першою країною НАТО, яка поділиться винищувачами. Попередньо відомо - тамтешні повітряні сили мають на озброєнні 22 літаки. Скільки віддадуть нам, поки не розкривають. Натомість відомо - на заміну кожному МІГу Польща отримає південнокорейські ФА-50 нового покоління.

А ці Міг-29 донедавна були частиною словацького флоту. Відучора відомо - літаки вирушать до України. Словаччина поділиться всіма 13-ма бортами, які мала в авіапарку.

Едуард Гегер, прем'єр-міністр Словаччини:

Цим кроком ми підтверджуємо, що Словаччина - на правильному боці історії разом із союзниками, які допомагають Україні боронити свої території та мирне населення.

Окрім бойових літаків, Братислава поділиться зенітно-ракетними системами КУБ. За передачу українцям озброєння союзники обіцяють словакам компенсацію - попередньо йдеться про 900-т мільйонів доларів.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Зараз ключовий момент цієї війни. І якщо ми надамо Україні додаткове озброєння, ЗСУ зможуть переломити ситуацію на свою користь і звільнити Україну від загарбників.

А для цього, переконані в Києві, радянських МІГів буде замало. Вони, безумовно, підвищать бойові спроможності Повітряних сил України. Та для кінцевої перемоги над агресором потрібні надсучасна зброя й техніка.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ:

Це радянські літаки, які, зрештою, є і у нас. Лише мове йде про те, що вони пройшли певні етапи, певний етап модернізації. Але ж основне, що потрібно, що вимагається від літака - це РЛС літака, радіолокаційна станція, і його озброєння. Це все лишилося радянським.

Такі, як Ф-16, чи інші літаки, багатоцільові 4-го покоління, які зможуть захиститись нам від повітряного тероризму.

І такі розмови в кулуарах європейських союзників також лунають. Коментуючи рішення Польщі та Словаччини віддати Україні радянські МІГи, глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила - Копенгаген може виділити винищувачі з власної авіації.

Україна давно вже просить винищувачі, і це те, про що говорять у колі союзників. Наразі ми перебуваємо у дуже тісному діалозі з цього питання. Більше нічого поки розкрити не можу.

Бойові Ф-16 повітряні сили Данії використовують зараз самі. Та вже з осені почнуть замінювати авіапарк на сучасніші Ф-35. Натомість Сполучені Штати ділитися своїми Ф-16 все ще не квапляться. А на офіційному рівні обмежуються нейтральними заявами.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Ми були поінформовані про рішення Польщі надати Україні літаки. Наразі продовжуємо координувати роботу з нашими союзниками та партнерами. Країни світу продовжують активізовуватися.

А ось що значно ймовірніше станеться - це переоснащення і модернізація радянських винищувачів. Ідеться про передові західні ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які США можуть інтегрувати у МІГи. Зазвичай ними стріляють із Ф-16. Чи можливо забезпечити ними старі літаки, наразі вивчають одразу у двох американських міністерствах. Якщо зелене світло ініціативі дадуть, це буде перший випадок, коли Вашингтон надасть Києву можливість стріляти передовими ракетами.