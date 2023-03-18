Із приходом тепла збільшується кількість пожеж на відкритих територіях. Люди спалюють сміття чи сухе гілля і це може закінчитись трагічно. Лише на Черкащині з початку року сталось вже 42 таких пожежі, а це - на третину більше, аніж за такий же період минулого року. Аби нагадати людям основні правила безпеки, рятувальники проводять масові профілактичні рейди.

Ось так у Червоній Слободі, що біля Черкас, днями горіло два гектари сухої рослинності на полі. До людських будинків лишалось 50 метрів, коли рятувальникам таки вдалось загасити вогонь.

Після таких пожеж лишається чорна вигоріла земля. Часто від людської необачності страждають тварини, які не встигають втекти від великого вогню.

А причиною такий займань часто буває людська необачність. Тож рятувальники в усіх регіонах України проводять рейди містами та селами. Цього разу перший вогник помічають на одному з подвір'їв. Одразу кличуть господаря.

В першу чергу - це екосистема. Забруднення повітря. Давайте так, я його міг спалить у бочці, но я буду три дня палить і диміще таке стоятиме, а вже і зараз погода дивіться яка. Ми ж до вас як потрапили? По диму. Це ж я розумію шо осінню люди палять, а я ось з кукурудзи листячко, зараз теж небезпечний період, подивіться яка погода, не дай бог шо.

Люди ніби й усвідомлюють небезпеку відкритого вогню, та все ж від непотребу позбуваються старими методами.

На мусор здаємо, у нас же мусор приймають. - Не палите? - Іногда палим, ну як, але старамось не палить.

Гарячий період щодо займань на відкритій території починається саме з приходом весни.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

У січні-лютому 23-го року виникло 9 пожеж на відкритій території, з початку березня фактично за 2 тижні з початку березня виникло вже 33 пожежі на відритих територіях - це пожежа сміття, сухого гілля і полів.

Порушникам, які ігнорують правила безпеки і випалюють сухостій, загрожують штрафи - від трьох тисяч гривень.