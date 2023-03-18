П'ять хвилин на порятунок: медики провели тренінг у київському метро [ Редагувати ]
П'ять хвилин на порятунок. Саме стільки може прожити людський мозок без кисню. А у разі кровотечі, часу й того менше, до двох хвилин. І це треба враховувати при наданні першої медичної допомоги. Про це медики розповідали пасажирам у київському метро. На тренінгу був й Михайло Манилюк.
Затягнули. Чим швидше ми це робимо, тим краще!
Цьому чоловікові накладають на руку турнікет, аби зупинити умовну кровотечу! Насправді ж, його здоров'ю нічого не загрожує. Він - у ролі асистента медиків.
Ми його закручуємо максимально сильно, наскільки це можливо. Ефективно накладений турнікет - це той, який зупинилася пульсація нижче рани і в цей турнікет ми не можемо всунути пальці.
В Україні триває війна. Російські ракети і дрони продовжують летіти на Київ й інші міста. Люди, просто ідучи вулицею, можуть отримати осколкові поранення. А це - кровотеча. І якщо знати, як її зупинити до приїзду медиків, можна врятувати чиєсь життя!
Анастасія, лікар з медицини невідкладної допомоги м. Київ:
Турнікети використовуємо при накладанні на кінцівки - тільки руки й ноги. Накладається, або на 5-7 сантиметрів вище місця рани. Тільки, якщо ви бачите цю рану і ви впевненні, що саме з неї витікає кров, якщо ви не впевненні, то краще накладати максимально високо. Це має бути максимально туго, навіть, якщо людина буде кричати, плакати, казати, що їй боляче - ми повинні зупинити кровотечу.
Якщо ж у вас із собою немає турнікету - рану потрібно чимдуж затиснути!
Володимир Гонтар, лікар з медицини невідкладної допомоги м. Київ:
Перше, що ви маєте робити - це здійснювати прямий тиск на джерело кровотечі, умовно, у вас є рана - тече звідси, ви маєте сюди тиснути і тиснути силою. Ви дасте тиск і вона зупиниться, і це не потрібно просто натиснути і відпустити, якщо ви почали тиснути, воно вже не тече, ви так і в цій позиції тримайте до приїзду бригади.
Окрім кровотечі, людина може втратити свідомість і перестати дихати. В такому випадку треба негайно зробити компресію грудної клітки!
Якщо на людині є одяг - ми одяг знімаємо. – І з жінок? - Бажано зняти одяг. Шукаємо середину.
Володимир Гонтар, лікар з медицини невідкладної допомоги м. Київ:
Компресію грудної клітини продовжувати до тих пір, поки людина не подасть ознаки життя, не відновиться спонтанний кровообіг. Практика показує, що середньостатистична людина самостійно не може прокачати більше трьох-пʼяти хвилин. - А який ритм май бути? - 100-120 на хвилину. В організмі є кров, в крові ще достатньо кисню, нам треба просто її прокачати, щоб підтримати головний мозок.
За словами лікарів, без кисню людський мозок вмирає за п'ять хвилин! А за цей час медики можуть і не доїхати до потерпілого.
Володимир Гонтар, лікар з медицини невідкладної допомоги м. Київ:
І починаєш, і людину запускають, але мозок, на жаль, на дорозі зміни. Тому, чим швидше буде розпочата серцево-легенева реанімація, тим для людини більше шансів залишитися живим.
Київські лікарі з медицини невідкладної допомоги проводять подібні майстер-класи щомісяця - кожної третьої п'ятниці. На цей раз у метрополітені. Богдан, який виступав у ролі асистента, часто відвідує такі занняття, бо в умовах війни - невідомо, де і коли вони можуть знадобитися.
Богдан, житель Києва:
В мене великий досвід проходження курсів. Варто відвідувати курси із деякою періодичністю і поновлювати свої знання. Тому що перші курси, які я відвідав, вони були неякісні, але після них я був впевнений, що я все знаю. Я постійно практикуюся, купив собі аптечку, в мене постійно із собою є турнікет.
Тож і лікарі, і ті, хто відвідує такі майстер-класи - радять українцям, хоча б раз побувати на подібному навчанні, аби розуміти, як діяти у критичній ситуації.
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