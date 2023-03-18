Рада отримала заяви про відставку Шкарлета та Рябікіна [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня Шкарлет та Рябікін будуть відправлені у відставку.
Планується, що місце Шкарлета отримає чинний глава Малої академії наук Оксен Лісовий. Посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості має отримати колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
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