Сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня Шкарлет та Рябікін будуть відправлені у відставку.

Планується, що місце Шкарлета отримає чинний глава Малої академії наук Оксен Лісовий. Посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості має отримати колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.