Зараз фабрика виготовляє п'ятсот БПЛА на місяць - і це лише початок.

"Камікадзе" для ЗСУ. На Одещині запрацювала фабрика, де виготовляють безпілотники для фронту. Це спільний проєкт волонтерів та Збройних сил. Є й школа для пілотів. І на навчаннях, і на фабриці побував Андрій Анастасов.

Так працює фабрика з виробництва дронів. Волонтери придбали спецобладнання, передали його військовим, а ті самотужки збирають апарати, друкують комплектування на 3D-принтерах, решту запчастин закуповують гуртом за кордоном за низькими цінами. Системний підхід дозволив зменшити собівартість дронів в середньому з п'ятисот доларів до двохсот - і налагодити масове виробництво.

Олександр Яковенко, співзасновник благодійного фонду:

Коли дрон коштує до восьми тисяч гривень - у тебе є можливість зробити їх багато, в тебе є можливість працювати проти живої сили - не тільки проти техніки. І в тебе є можливість спорядити більше пілотів, щоб працювати з цими дронами.

Зараз фабрика виготовляє п'ятсот БПЛА на місяць - і це лише початок, кажуть організатори. Збирають передусім дрони-камікадзе. Вони здатні "працювати" по ворожих цілях на відстані до восьми кілометрів навіть в умовах радіоелектронної боротьби.

Позивний "Дід", військовослужбовець:

Це наша базова модель: вона призначена для ураження живої сили та техніки противника. В основному, використовуємо кумулятивні заряди вагою до півтора кілограми. Він може навіть уразити танк з можливістю точного прицілювання у моторний відділ.

Найдорожчий - дрон-бомбардувальник - собівартістю в тисячу доларів. Він може здолати п'ятнадцять кілометрів, має камеру з десятикратним зумом, озброєння - кумулятивні та осколкові гранати.

Позивний "Дід", військовослужбовець:

Він несе собою вагу до трьох кілограмів і має шість систем скиду. Може одночасно скинути всі шість боєприпасів, може точково їх скидати, можна по заздалегідь запланованій траєкторії в умовних точках робити скиди.

Олександр Яковенко, співзасновник благодійного фонду:

І третій дрон - це маленький дрон-розвідник. Це можливість для нашої піхоти не робити розвідку самостійно. Його вартість дуже низька - десь до п'ятдесяти доларів і це дає можливість не ризикувати своїм власним життям, коли тобі потрібно зачистити, наприклад, будівлю чи пройти якийсь квартал в міській забудові.

Водночас у рамках проєкту разом з Нацгвардією - волонтери створили школу пілотів БПЛА. Тут кажуть: це надзвичайно важливо: адже керувати такими дронами значно складніше, ніж схожими цивільними: немає звичної стабілізації чи GPS-навігації. Навчання потребує щонайменше місяць часу, завдання-мінімум, щоб статистка уражених цілей була не нижчою за двадцять відсотків.

Олександр Яковенко, співзасновник благодійного фонду:

Наразі ця школа працює тільки для військових. У майбутньому ми плануємо ще зробити для тих, хто планує йти в армію, а також для цивільних, тому що у моїй уяві ми повинні будувати таке громадянське суспільство, яке зможе протистояти ворогу у майбутньому. А ми розуміємо, що поблизу з таким сусідом ми завжди повинні бути готові.

Усі виготовлені дрони волонтери передають військовим безкоштовно. Живе проєкт здебільшого завдяки донатам дружніх бізнес-партнерів. Крім того, планують створити групи безпілотників на базі кожного військового підрозділу ЗСУ. Поки ж ефективність виготовлених на Одеській фабриці дронів регулярно демонструють бригади Нацгвардії на лінії фронту.