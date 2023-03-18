У "Холодному Яру" розпочався сезон первоцвітів: як в Національному парку планують повертати туристів [ Редагувати ]
Його батьківщина Кримські гори. Але він вже квітне на Черкащині. У "Холодному Яру" розпочався сезон первоцвітів - підсніжників складчастих.
Подивитись на це весняне диво на Чигиринщину щороку приїжджали тисячі туристів. Та після повномасштабного вторгнення росії у цей період в стародавньому "Холодному Яру" порожньо.
Як в Національному парку планують повертати туристів - дізнавався Станіслав Кухарчук.
Село Мельники, саме тут починається територія Національного парку "Холодний Яр". Зазвичай, на початку весни, тут людно і безліч туристів. Та вже другий рік поспіль прадавній ліс відвідувачів не приймає - після широкомасштабного вторгнення відвідування лісів заборонене.
Для нашої знімальної групи працівники Національного парку зробили виняток. Адже саме в березні тут можна побачити одну з родзинок "Холодного Яру" - квітучі галявини червонокнижних підсніжників. Та дорогою до однієї з таких локацій з'ясовуємо, що до нас тут хтось вже побував - на стежці викопаний з цибулею підсніжник.
Те що сюди тягне людей, не дивно. Неймовірна краса весняного "Холодного Яру" - зачаровує. Підсніжники ховаються від стороннього ока далеко в глибині лісу куди потрапити вкрай складно.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Ці непролазні хащі на одній з ділянок, де квітнуть підсніжники працівники Національного парку спеціально не розчищають, аби був вигляд і відчуття абсолютно дикої природи. Втручатись у життя прадавнього лісу тут не можна, лише спостерігати.
А спостерігати є за чим, адже підсніжник складчастий - не типовий вид рослин для Центральної України. Його ареал зростання - це Кримські гори. Та у самому серці "Холодного Яру" квітка прижилась ще з давніх часів. На одній з ділянок Ольга знаходить рослини, які намагаються навіть розвиватись в нетиповому для них середовищі.
Ольга Галушко, провідний фахівець з екологічно-навчальної роботи:
Один, два чотирипелюсткові, другий в природі мутації - це норма і це вже така стійка мутація закріплена, у клоні є. Тобто, його можна селекційним методом поширювати, щоб було швидше, але ми того робити не будемо - тут природно, класно все само.
У "Холодному Яру" - щонайменше п'ять великих локацій з підсніжниками. Завдяки щорічній охороні рослин від браконьєрів - кількість ділянок значно збільшилась.
Ліс хоча і прадавній, але сам Національний парк створили лише рік тому. Найбільші з п'яти ділянок, де квітнуть підсніжники, директор парку планує відвести під заповідник, куди вхід дозволять тільки науковцям.
Богдан Легоняк, директор Національного парку "Холодний Яр":
Ці ділянки якраз будуть ядром оцієї заповідної зони - їх є кілька і їхня чисельність збільшується. І це радує нас.
Відкритими ж для туристів залишаться дві-три найменші локації. І працівники Національного парку хочуть, аби гості "Холодного Яру" вже зараз, попри заборону відвідування лісів, мали змогу насолоджуватись цвітінням підсніжників. Відповідний лист-прохання подали на розгляд голові Черкаської обласної військової адміністрації.
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