Його батьківщина Кримські гори. Але він вже квітне на Черкащині. У "Холодному Яру" розпочався сезон первоцвітів - підсніжників складчастих.

Подивитись на це весняне диво на Чигиринщину щороку приїжджали тисячі туристів. Та після повномасштабного вторгнення росії у цей період в стародавньому "Холодному Яру" порожньо.

Як в Національному парку планують повертати туристів - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Село Мельники, саме тут починається територія Національного парку "Холодний Яр". Зазвичай, на початку весни, тут людно і безліч туристів. Та вже другий рік поспіль прадавній ліс відвідувачів не приймає - після широкомасштабного вторгнення відвідування лісів заборонене.

Для нашої знімальної групи працівники Національного парку зробили виняток. Адже саме в березні тут можна побачити одну з родзинок "Холодного Яру" - квітучі галявини червонокнижних підсніжників. Та дорогою до однієї з таких локацій з'ясовуємо, що до нас тут хтось вже побував - на стежці викопаний з цибулею підсніжник.

Те що сюди тягне людей, не дивно. Неймовірна краса весняного "Холодного Яру" - зачаровує. Підсніжники ховаються від стороннього ока далеко в глибині лісу куди потрапити вкрай складно.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ці непролазні хащі на одній з ділянок, де квітнуть підсніжники працівники Національного парку спеціально не розчищають, аби був вигляд і відчуття абсолютно дикої природи. Втручатись у життя прадавнього лісу тут не можна, лише спостерігати.

А спостерігати є за чим, адже підсніжник складчастий - не типовий вид рослин для Центральної України. Його ареал зростання - це Кримські гори. Та у самому серці "Холодного Яру" квітка прижилась ще з давніх часів. На одній з ділянок Ольга знаходить рослини, які намагаються навіть розвиватись в нетиповому для них середовищі.

Ольга Галушко, провідний фахівець з екологічно-навчальної роботи:

Один, два чотирипелюсткові, другий в природі мутації - це норма і це вже така стійка мутація закріплена, у клоні є. Тобто, його можна селекційним методом поширювати, щоб було швидше, але ми того робити не будемо - тут природно, класно все само.

У "Холодному Яру" - щонайменше п'ять великих локацій з підсніжниками. Завдяки щорічній охороні рослин від браконьєрів - кількість ділянок значно збільшилась.

Ліс хоча і прадавній, але сам Національний парк створили лише рік тому. Найбільші з п'яти ділянок, де квітнуть підсніжники, директор парку планує відвести під заповідник, куди вхід дозволять тільки науковцям.

Богдан Легоняк, директор Національного парку "Холодний Яр":

Ці ділянки якраз будуть ядром оцієї заповідної зони - їх є кілька і їхня чисельність збільшується. І це радує нас.

Відкритими ж для туристів залишаться дві-три найменші локації. І працівники Національного парку хочуть, аби гості "Холодного Яру" вже зараз, попри заборону відвідування лісів, мали змогу насолоджуватись цвітінням підсніжників. Відповідний лист-прохання подали на розгляд голові Черкаської обласної військової адміністрації.