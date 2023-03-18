Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто.

Сподіваюсь ви розумієте наскільки сильно потрібне це авто воїнам на фронті, кожна ваша гривня допоможе зберегти здоровʼя і життя наших захисників та наблизити нас до перемоги!

"За найбільший донат подаруємо тубус американського ручного протитанкового гранатомета М72 LAW, який вже відпрацював себе у Бахмуті. Друзі, долучайтеся до збору! Репост - не меньш цінний за донат.Будь ласка, робіть репости цієї публікації в сторіз та прикріплюйте посилання на банку", - пишуть організатори.