Ракетний удар по Краматорську: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
В суботу, 18 березня, російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області. Вже відомо про 9 поранених, ще дві людини загинуло.Про це сторінку на сторінці ГУ ДСНС в Донецькій області.
Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура.
Внаслідок обстрілу міста Краматорськ 2 людини загинуло і 9 поранено, троє з яких у важкому стані.
За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів.
по темі
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту
Остання доба у Донецькій області попри постійні обстріли пройшла без постраждалих серед цивільних вперше з початку повномасштабного вторгнення
У пʼятницю, 3 березня, російські окупанти обстріляли Дружківку у Донецькій області
У понеділок, 27 лютого, російські окупанти обстрілюють село Курахівка Донецької області
США відновили депортацію до росії, перервану невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф до України,