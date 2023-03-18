В суботу, 18 березня, російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області. Вже відомо про 9 поранених, ще дві людини загинуло.Про це сторінку на сторінці ГУ ДСНС в Донецькій області.

Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура.

Внаслідок обстрілу міста Краматорськ 2 людини загинуло і 9 поранено, троє з яких у важкому стані.