Весною НАТО представить оновлений регіональний план оборони, найближчими місяцями альянс планує посилити угруповання біля кордонів росії. Таким чином альянс розраховує зупинити можливе розширення військових дій за межі України. Про це повідомляє американське видання Politico.

Офіційні особи, на які посилається видання, заявляють, що цей план передбачає залучення 300 тис. військовослужбовців НАТО. У червні 2022 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про плани незабаром привести до стану підвищеної готовності 300 тис. вояків.

Багатьом союзникам через ці плани доведеться збільшити видатки на оборону та закуповувати більше озброєнь, зазначає видання. Politico наводить два можливі рівні готовності НАТО.

Перший ешелон складатиметься майже з 100 тис. військових, готових до висування впродовж 10 днів. Він може бути набраний з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонія, Латвія та Литва). Про це повідомив колишній помічник генсека НАТО з питань оборонної політики Генріх Браус. До цього ешелону входитимуть багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

Другий ешелон підтримуватиме перший і має бути готовим до розгортання впродовж 10-30 днів із таких країн, як Німеччина.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО.