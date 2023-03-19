Як українських військових вчать освоювати танки Leopard: Генштаб показав фото [ Редагувати ]
У мережі з'явилися кадри навчання українських військових мистецтву ведення боїв на танках Leopard.
Фото 19 березня опублікував Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Тренування військових відбувається у Польщі. З українськими бійцями займаються інструктори з Канади, Польщі та Норвегії.
Заходи відбуваються у рамках операції UNIFIER.
Нагадаємо, Німеччина офіційно погодилася передати Збройним Силам України танки Leopard. Більше того, Берлін дозволив реекспорт танків Україні від союзників.
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