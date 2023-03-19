"Як і личить злодіям": у Резнікова висміяли нічний візит путіна в Маріуполь [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російський диктатор володимир путін, як то і личить злодіям під покровом ночі відвідав тимчасово окупований український Маріуполь.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
"По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати", - наголосили в міністерстві.
Під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнована армія путіна.
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