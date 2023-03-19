Окупанти спробували на Су-27 збити український Bayraktar: з'явилося відео [ Редагувати ]
Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.
На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.
При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети "повітря-повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.
#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023
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