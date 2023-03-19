Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.

При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети "повітря-повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.