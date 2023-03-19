Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта рф, доходить навіть до затримань.

Зазначається, що росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій України задля примусу до отримання громадянства рф.

Так, в Азовському, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, окупанти посилили контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта.

"Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - зазначаються у Генштабі.