Росіяни затримують мешканців окупованих територій через відсутність паспорта рф - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта рф, доходить навіть до затримань.
Зазначається, що росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій України задля примусу до отримання громадянства рф.
Так, в Азовському, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, окупанти посилили контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта.
"Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - зазначаються у Генштабі.
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