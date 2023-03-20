Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Про це дані дані Генерального штабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабного вторгнення рф втратила вже 165 610 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:
- особового складу - 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
- танків - 3 537 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6 869 (+16) одиниць;
- артилерійських систем - 2 577 (+9) одиниць;
- РСЗВ - 507 (+0) одиниць;
- засоби ППО - 270 (+2) одиниць;
- літаків - 305 (+0) одиниць;
- гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 160 (+1) одиниць;
- крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 416 (+8) одиниць;
- спеціальна техніка - 265 (+3) одиниць.
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