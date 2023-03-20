Масштабна повітряна тривога: у білорусі підняли авіацію [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 20 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у білорусі зафіксували зліт російського винищувача. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Сигнал повітряної тривоги пролунав в усіх областях близько 9:10.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який може бути ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Літак піднявся у небо близько 9:00 з аеродрому "Мачулищі".
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