У понеділок зранку, 20 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у білорусі зафіксували зліт російського винищувача. Про це свідчить карта повітряних тривог.

Сигнал повітряної тривоги пролунав в усіх областях близько 9:10.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який може бути ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Літак піднявся у небо близько 9:00 з аеродрому "Мачулищі".