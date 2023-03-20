путін - в кайданах і на лаві підсудних. Чи реально це? І коли? Міжнародні експерти обговорюють можливі сценарії. Усі сходяться в одному - швидких результатів очікувати не варто. Історично такі справи займали роки, якщо не десятиліття. Але ордер на арешт кремлівського диктатора від Міжнародного кримінального суду - вагомий перший крок. Тож що чекає на російського президента? Дізнавалася наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Цю подію вже назвали історичною. Бо хоча російський президент - не перший лідер, який отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, він точно найвпливовіший. Адже очолює країну з ядерним статусом та ще й постійного члена Радбезу ООН. Втім, бурхливого розвитку подій - годі чекати. Міжнародний кримінальний суд не має своєї поліції, на путіна не полюватимуть спецназівці, щоби силоміць привести на засідання. І навряд чи він наважиться їхати до тих країн, які ратифікували статут МКС.

Бо вони зобов'язані передати його суду. Це 123 держави, серед них - і Таджикистан, який путін відвідував торік. А також Південно-Африканська республіка, де в серпні має відбутися саміт країн Брікс, куди збирався російський очільник. Щоправда, ще жодного разу від часу заснування в 2002 році, Міжнародному кримінальному суду не видавали діючого лідера держави. А у тому ж ПАР в 2015-му проігнорували ордер на арешт президента Судана.

Ребекка Гамілтон, професорка права, експертка з міжнародного та кримінального права:

Реалістично, майже немає шансів, що ми побачимо президента путіна на лаві підсудних найближчим часом. Ув'язнити його буде дуже важко в короткостроковій або навіть середньостроковій перспективі. Але сам по собі цей факт не повинен применшувати значення цього рішення Міжнародного кримінального суду. Те, що він вважає, що є обгрунтовані підстави притягнути путіна до відповідальності за ці воєнні злочини, - надсилає дуже сильний сигнал усій політичній спільноті, яка бере участь у спробах домовитися про припинення цієї війни.

У самій москві звинувачення називають неприйнятними і підкреслюють, що не визнають юрисдикцію МКС. Так само, як її не визнають Китай, Індія та навіть Сполучені Штати. Хоча президент Байден привітав рішення суду і назвав його виправданим.

Марк Керстен, доцент кафедри кримінального правосуддя, експерт з роботи Міжнародного кримінального суду:

Як правило, в кінцевому підсумку, саме внутрішня політика та мотивація змушують передавати впливових людей до МКС. Що це означає в цьому випадку? Це насправді означає, що чи постане володимир путін перед правосуддям у МКС, залежатиме від того, чи політичні зміни у росії створять умови, за яких росіяни захочуть, щоб він опинився в Міжнародному кримінальному суді.

За весь час існування Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення 40 особам, усі вони з африканських країн. 10-х засудили за злочини, а 4-ьох виправдали. Російський президент та уповноважена у справах дітей стали першими європейцями, чийого арешту добивається МКС.