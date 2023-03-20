Зеленський обговорив допомогу Україні з канцлером Австрії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.
Про це повідомляє глава української держави у Twitter.
"Провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехамммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group для створення спецтрибуналу з агресії РФ, за гуманітарну підтримку України. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.
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