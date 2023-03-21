У боях на сході України загинув доброволець з Нової Зеландії [ Редагувати ]
У боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він був добровольцем, повідомляє видання RNZ.
Командир підрозділу ЗСУ, де служив доброволець, підтвердив загибель захисника. Іноземець загинув на сході нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також заявили, що знають про смерть чоловіка.
Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він майже рік перебував в Україні і став третім новозеландцем, який загинув на війні.
У серпні минулого року Домінік Абелен загинув у боях, його тіло досі не знайшли. Гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.
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