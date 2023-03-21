Окупанти били по Авдіївці, Бахмуту та Костянтинівці: двоє загиблих, 3 поранені [ Редагувати ]
За минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області. Зокрема під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 2 поранено в Авдіївці. Місто зазнало двох артобстрілів та ракетного удару - пошкоджено будинки на 4 вулицях, територію АКХЗ та харчове підприємство.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, дитсадок, газопровід і водопровід.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях, гучно було у Серебрянці.
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