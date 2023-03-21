У кремлі налякані поставкою снарядів зі збідненим ураном

володимир путін заявив, що росія буде змушена реагувати на поставки Україні Британією снарядів зі збідненим ураном, оскільки Захід "починає застосовувати зброю з ядерним компонентом". Відповідну заяву він зробив після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.

Прокоментував повідомлення про намір Великої Британії надати ЗСУ боєприпаси зі збідненим ураном і міністр оборони рф сергій шойгу.

Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи означає це рішення Лондона, що світ став на крок ближче до ядерного зіткнення, Шойгу сказав:

Я же вам не случайно про ступени сказал. Ступеней все меньше и меньше.

Натівські танкові снаряди з урановим осердям мають підвищену ефективність при знищенні бронетехніки.

Використання збідненого урану в боєприпасах пов'язане з його властивостями - високою масовою щільністю та пірофорністю, завдяки яким такі снаряди забезпечують високу бронебійну дію та спричиняють суттєві руйнування, що визначає їхню ефективність.