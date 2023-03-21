Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський має намір віртуально бути присутнім на майбутньому саміті G7 у Японії.
Про це повідомляє Sky News.
За словами глави держави, він візьме участь у травневому саміті у Хіросімі з відеозв'язку після отримання запрошення від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.
Це буде вдруге, коли Зеленський віртуально виступає перед делегатами G7 після того, як у червні 2022 року він виступив на саміті в Німеччині з відеозв'язку.
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Глава японського уряду приїхав в Україну вдруге в історії україно-японських відносин. Окрім цього, за даними японського видання NHK, це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії.
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