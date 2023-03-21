Президент України Володимир Зеленський має намір віртуально бути присутнім на майбутньому саміті G7 у Японії.

Про це повідомляє Sky News.

За словами глави держави, він візьме участь у травневому саміті у Хіросімі з відеозв'язку після отримання запрошення від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Це буде вдруге, коли Зеленський віртуально виступає перед делегатами G7 після того, як у червні 2022 року він виступив на саміті в Німеччині з відеозв'язку.